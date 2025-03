Presentaciones Yo Me Llamo: A un imitador “le queda grande” su interpretación

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Las rodilleras’ de Norberto Eduardo Toscano.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘El complemento de mi vida’ de Omar Geles.

Yo Me Llamo Carin León canta ‘El día que me vaya’ de Gregorio Fuentes González.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Esos tus ojos negros’ de Agustín Cornejo.

Yo Me Llamo Thalía canta ‘Qué será de ti’ de M. Da Rocha E Silva, A. Pensamento, E. Silva y H. Dean.

Yo Me Llamo Kany García canta ‘Agüita de Coco’ de J. Chacín, K. García, R. López, Y. Marrufo y M. Cáceres.

Yo Me Llamo Fito Páez canta ‘Tumbas de gloria’ de Rodolfo Páez.

Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘La que se fue, ¡se fue!’ de Luis Eduardo Alonso S.

