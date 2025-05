"Perdónate a ti mismo": Jurados regañan a Yo Me Llamo Dean Martin por su actitud la noche anterior

Yo Me Llamo Dean Martin regresa al escenario para interpretar 'Memories are made of this', un clásico del repertorio del artista estadounidense. Aunque vocalmente logra sostener la presentación, la atención de los jurados se concentra en su actitud fuera del escenario, especialmente tras su reacción en la gala anterior cuando quedó en riesgo de eliminación.

Amparo Grisales es la primera en hablar y se muestra decepcionada por el comportamiento del imitador. “No puedes pelear con la esencia del personaje. Dean Martin era agraciado, encantador, tenía un humor elegante. Pero tú llegaste con cara de aburrido, con una especie de bronca, y al salir del camerino fue peor”, le dice con firmeza. Además, recalca que en la clase le pidieron nostalgia para esta canción y él no la proyectó. “Te hemos pedido que saques el rasposo en la voz y aún no lo haces”, agrega.

César Escola también interviene, pero lo hace desde un tono más reflexivo. “Perdónate a ti mismo. Este proceso es para aprender, para disfrutar incluso porque de ahí es que se construye”, señala. El Maestro reconoce que es válido sentirse frustrado por quedar en riesgo, pero insiste en que lo importante es trabajar con más entrega.

En cuanto a lo musical, Escola aclara que esta canción exige una voz más engolada y profunda, no tan limpia, lo cual le pareció un acierto técnico, pero insuficiente si no va acompañado de una actitud más coherente con el personaje.

