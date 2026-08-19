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Para Amparo Grisales ‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ se desbocó; esto dijo el original - CaracolTV

La energía del imitador terminó jugando en su contra durante la interpretación de ‘Amantes’. ‘La Diva de Colombia’ consideró que se desbocó y le pidió mayor control y mejor manejo del aire.

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Para Amparo Grisales ‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ se desbocó; esto dijo el original

La energía del imitador terminó jugando en su contra durante la interpretación de ‘Amantes’. ‘La Diva de Colombia’ consideró que se desbocó y le pidió mayor control y mejor manejo del aire.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.