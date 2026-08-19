Para Amparo Grisales ‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ se desbocó; esto dijo el original

En el capítulo 20 de 'Yo Me Llamo', emitido este 19 de agosto, llegó el turno del imitador de Elder Dayán, quien se convirtió en el sexto participante de la noche en subir al escenario para demostrar qué tanto se acerca al estilo y la voz del artista vallenato.

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El doble escogió ‘Amantes’, una de las canciones reconocidas del repertorio del vallenatero, para conquistar al jurado integrado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán. Sin embargo, su presentación no salió como esperaba y recibió una importante observación por parte de la ‘Diva de Colombia’.

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Amparo Grisales le pidió más control a 'Yo Me Llamo Elder Dayán'



Durante la presentación, Amparo Grisales consideró que el participante se desbocó en algunos momentos de la interpretación y señaló que debía trabajar en el control de su voz.

La jurado también hizo énfasis en la necesidad de mejorar el manejo del aire, un aspecto fundamental para que el imitador pueda mantener la potencia y la afinación sin perder el estilo característico del cantante que representa.

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La observación dejó claro que, aunque el participante tiene elementos que recuerdan a Elder Dayán, todavía necesita pulir detalles para lograr una interpretación mucho más sólida sobre el escenario.

Después de escuchar las apreciaciones del jurado, el participante explicó que estaba nervioso y que posiblemente esa tensión terminó afectando su desempeño durante la presentación.

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Así, la interpretación de ‘Amantes’ terminó convirtiéndose en una presentación de aprendizaje para el imitador, quien deberá trabajar en el control, el manejo del aire y la expresión romántica si quiere seguir avanzando en la competencia. Así las cosas, falta conocer la decisión de los expertos al final de la jornada.

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