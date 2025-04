Presentaciones Yo Me Llamo Mini: Melina Ramírez y Laura Acuña lloran con emotivo show

Los mini imitadores están listos para dar lo mejor en sus presentaciones, por lo cual, han estudiado muy bien sus canciones junto a sus padrinos. Deberán buscar la manera de conquistar a Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y a Aurelio Cheveroni, para pasar a la siguiente fase.

Estas son las producciones musicales que interpretaron cada uno de ellos y las que le llegaron al alma a todos los jurados.

Yo Me Llamo Mini Amanda Miguel canta ‘Hagamos un trato’ de M. Boccadora – A. Miguel – G. Carballo

Yo Me Llamo Mini José José canta ‘Lo pasado, pasado’ de Alberto Aguilera Valadez

Yo Me Llamo Mini Angela Aguilar canta ‘Paloma negra’ de Tomás Méndez

Yo Me Llamo Mini Carin León canta ‘Si una vez’ de A. Quintanilla – P. Astudillo

Yo Me Llamo Mini Mon Laferte canta ‘Antes de ti’ de J. Soto. – N. Monserrat

Yo Me Llamo Mini Patricia Teherán canta ‘Me dejaste sin nada’ de Omar Geles

Yo Me Llamo Mini Shakira canta ‘Inevitable’ de S. Mebarak – L. Ochoa. Yo Me Llamo Mini José Feliciano canta ‘Qué será’ de E. Sbriccoli – C. Pes – I. Greco – F. Migliacci – C. Murciano – A. Martínez.

