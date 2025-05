Presentaciones Yo Me Llamo Mini: Los Mini imitadores lloran y brillan con luz propia

Mira también: Este es el año en el que nació Aurelio Cheveroni: “casi al mismo tiempo que Caracol”

Quiénes cantan en el capítulo 74 de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Mini Celia Cruz canta ‘La negra tiene tumbao’ de S. George y F. Osorio.

Yo Me Llamo José José canta ‘Amar y querer’ de M. Beigbeder y P. Casas.

Yo Me Llamo Mini Rocío Dúrcal canta ‘Desaires’ de José Manuel Figueroa Figueroa.

Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández canta ‘Mi potro patas blancas’ de Juan homero Aguilar Cabrera.

Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi canta ‘Te quiero’ de José Luis Perales Morillas.

Yo Me Llamo Mini José Feliciano canta ‘La copa rota’ de Benito De Jesús.

Yo Me Llamo Mini Miley Cyrus canta ‘When I Look at you’ de J. Shanks y H. Lee Lindsey

Yo Me Llamo Mini Mon Laferte canta ‘Pa’ donde se fue’ de Norma Monserrat Bustamante Laferte.

Yo Me Llamo Mini Amanda Miguel canta ‘Castillos’ de M. Boccadora, A. Miguel y A. Van Zandweghe.

Mira también: Quién es la persona detrás de Aurelio Cheveroni, así se ve en la vida real

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.