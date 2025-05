Capítulo 74 Yo Me Llamo Mini: Aurelio regaña a Rey y empieza la recta final de esta etapa

En el episodio 74 de Yo Me Llamo Mini, la emoción domina el escenario desde el primer momento. Con todos los imitadores en escena, el capítulo marca el inicio de la recta final de esta mini etapa y entrega grandes momentos musicales, lágrimas inesperadas y hasta un reclamo lleno de humor de parte de Aurelio Cheveroni.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llega cuando Rey Ruiz canta 'Amigos de verdad'. Su interpretación toca el corazón de todos, incluyendo a las presentadoras, quienes no pueden contener las lágrimas. Aurelio no pierde la oportunidad de hacer una de las suyas: con su particular estilo, regaña en broma al salsero por hablarle en inglés a Mini Miley Cyrus, provocando risas entre el público.

En cuanto a las presentaciones, Mini Celia Cruz sorprende con su versión de 'La negra tiene tumbao', demostrando avances notables en su vocalización y manteniendo intacto el sabor de la original. Mini José José, por su parte, brilla con 'Amar y querer', dejando una interpretación cargada de sentimiento que enamora a todos.

Mini Rocío Dúrcal conquista con elegancia y potencia vocal al interpretar 'Desaires', mientras que Mini Pedrito Fernández encanta con 'Mi potro patas blancas' y un vestuario impecable. Mini Gloria Trevi, con 'Te quiero', ofrece una puesta en escena poderosa, pero se emociona hasta las lágrimas al escuchar los comentarios del jurado.

Uno de los momentos más especiales es protagonizado por Mini José Feliciano, quien canta 'La copa rota' y logra conmover a todos. Su interpretación es tan sentida que Rey Ruiz lo acompaña desde su lugar en algunos versos, creando una escena inolvidable.

La segunda parte del programa trae más talento con Mini Miley Cyrus interpretando 'When I Look at You', Mini Mon Laferte con 'Pa’ donde se fue' y Mini Amanda Miguel con una intensa versión de 'Castillos'.

Quiénes cantan en el capítulo 74 de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Mini Celia Cruz canta ‘La negra tiene tumbao’ de S. George y F. Osorio.

Yo Me Llamo José José canta ‘Amar y querer’ de M. Beigbeder y P. Casas.

Yo Me Llamo Mini Rocío Dúrcal canta ‘Desaires’ de José Manuel Figueroa Figueroa.

Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández canta ‘Mi potro patas blancas’ de Juan homero Aguilar Cabrera.

Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi canta ‘Te quiero’ de José Luis Perales Morillas.

Yo Me Llamo Mini José Feliciano canta ‘La copa rota’ de Benito De Jesús.

Yo Me Llamo Mini Miley Cyrus canta ‘When I Look at you’ de J. Shanks y H. Lee Lindsey

Yo Me Llamo Mini Mon Laferte canta ‘Pa’ donde se fue’ de Norma Monserrat Bustamante Laferte.

Yo Me Llamo Mini Amanda Miguel canta ‘Castillos’ de M. Boccadora, A. Miguel y A. Van Zandweghe.

