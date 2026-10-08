Mini Luis Miguel recibió buenos comentarios de los jurados y dio consejo para los grandes

La noche en el escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de elegancia, afinación y desborde de talento con la impecable presentación del mini imitador de Luis Miguel. El pequeño participante dejó cautivados a todos con un dominio vocal digno de admirar, demostrando que el talento no tiene edad.

Durante la retroalimentación, el niño sorprendió a todos al revelar su secreto para mantener un control del aire tan preciso: practica tenis, un deporte que le ha ayudado considerablemente a mejorar su capacidad pulmonar y respiración al momento de cantar.



El impacto en el panel de jurados fue inmediato. César Escola no ocultó su fascinación y aseguró que le encantó el 'show' de principio a fin. Por su parte, la Diva de Colombia, Amparo Grisales, quedó tan impresionada con la disciplina del pequeño que no dudó en afirmar que los participantes adultos deberían tomarlo como un claro ejemplo a seguir en la competencia.

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Cuál es el nombre real y de dónde es Luis Miguel

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El legendario cantante conocido internacionalmente como 'El Sol de México' se llama Luis Miguel Gallego Basteri. Nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, aunque desde muy temprana edad se radicó en México, país que lo adoptó y donde desarrolló toda su meteórica carrera musical.



Cuántos premios Grammy ha ganado el verdadero Luis Miguel

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Luis Miguel es uno de los artistas latinos más galardonados de la historia. Ha ganado 6 Premios Grammy (el primero de ellos a los 14 años junto a Sheena Easton) y 6 Premios Grammy Latinos, además de ser honrado con el premio a la Excelencia Musical por la Academia Latina de la Grabación.