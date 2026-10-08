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Qué consejo dio Mini Luis Miguel en 'Yo Me Llamo Mini'

El mini conto que, gracias al tenis, ha logrado mejorar su respiración para el momento del canto. Por su parte, César dijo que le encantó el ‘show’ y Amparo dijo que los grandes lo tomaran de ejemplo.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Mini Luis Miguel recibió buenos comentarios de los jurados y dio consejo para los grandes

El mini conto que, gracias al tenis, ha logrado mejorar su respiración para el momento del canto. Por su parte, César dijo que le encantó el ‘show’ y Amparo dijo que los grandes lo tomaran de ejemplo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 8 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Luis Miguel' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Luis Miguel' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión