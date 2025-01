Más talentos se suman a Yo Me Llamo, ¿alguno logra erizar a Amparo Grisales?

El segundo capítulo de Yo Me Llamo emociona a los televidentes por el gran talento que hay en Colombia, aunque los jurados demuestran que están más exigentes que nunca y que afinaron sus oídos aún más para esta temporada.

Yo Me Llamo Oscar D’León es el primero en llegar al escenario e interpreta ‘Llorarás’ de Óscar Emilio León Simosa y emociona tanto a los jurados, que logra cantar un verso del mismo tema con Rey Ruiz.

Yo Me Llamo Maía se convierte en la segunda participante en recibir el voto de confianza de los exigentes jurados, pues demostró con ‘No quererte’ de C. Menkarski y M. Portmann deja claro que tiene el potencial de parecerse a la 'Niña Bonita'.

Al Templo de la Imitación llegan Yo Me Llamo Ilegales, quienes arrasan por su actitud y entrega al ritmo de ‘La Morena’ de Vladimir Dotel López. El Maestro Escola les da un consejo que vale oro: no dejar toda la responsabilidad en la voz principal.

Publicidad

Una de las participantes que causa controversia es Yo Me Llamo Greeicy, pues su interpretación de ‘Más fuerte’ de F. González, G. Duque, G. Rendón, M. Mejía y P. Malaver no logra convencer a Amparo Grisales, por lo que la joven imitadora se ve obligada a entonar algunos versos a capella.

Yo Me Llamo José Luis Perales llega al escenario y emociona al interpretar ‘Me Llamas’ de José Luis Perales, un tema verdaderamente icónico que lo hace merecedor de estrells verdes.

Publicidad

Yo Me Llamo Felipe Peláez no se queda atrás y al cantar ‘Tan Natural’ de Sergio Luis Rodríguez deslumbra a los jurados, pues su parecido físico también es increíble. ¿Qué consejo le da Rey Ruiz para proyectar mejor la voz?

Finalmente, Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘La cama vacía’ de Carlos Spaventa y recibe todo tipo de halagos de parte de los tres jurados. Este imitador llora al recibir la noticia de que pasa directamente a la siguiente etapa.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.

Quién es Armonio en Yo Me Llamo

Armonio no es un ser humano, sino una creación de inteligencia artificial que ha llegado para cumplir un papel fundamental en el proceso de las audiciones de Yo Me Llamo, convirtiéndose en el reemplazo de Sinfoni.

Publicidad

Su función principal es ser la guía de lo que sucede en las audiciones, presentando a los aspirantes y proporcionando datos históricos, relevantes sobre el programa y las veces que otros dobles de los mismos artistas se han presentado.