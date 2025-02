Los dobles hacen que los jurados destaquen el trabajo hecho en la Escuela con estos shows

Te puede interesar: Amparo Grisales se quebró en vivo en Día a Día al hablar de sus hermanos y su mamá

Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta 'Mándale una carta' de Cornelia Reyna.

Yo Me Llamo Dean Martin canta 'Bouna sera' de C. Sigman y P. Derose

Yo Me Llamo Pipe Bueno canta 'Te parece poco' de Luis Carlos Valencia Mejía.

Yo Me Llamo Selena canta 'Bidi bidi bom bom' de P. Astudilla y S. Quintanilla.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar canta 'Contigo aprendí' de Armando Manzanero.

Yo Me Llamo Greeicy canta 'Cuando te vi' de A. Polania, A. Acosta, G. Rendón, M. Torres, M. Mejía, S. España y S. Múnera.

Yo Me Llamo Juan Gabriel canta 'Así fue' de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Ilegales canta 'Como un trueno' de Vladimir Dotel.

Yo Me Llamo Bob Marley canta 'One love' de Robert Nesta Marley.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta 'Paloma negra' de Tomás Méndez.

Yo Me Llamo Óscar D'León canta 'Cantares de navidad' de Benito de Jesús García Negrón.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta 'Todos me miran' de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz.

