La ganadora del duelo de Yo Me Llamo Karol G le hace una promesa a César Escola, ¿cuál? El duelo de Yo Me Llamo Karol G enciende el escenario, pero parece que los jurados no caen ante sus encantos y su voz, pues ‘Las Bichotas’ no logran un factor sorpresa y “se ayudaron en los errores”.