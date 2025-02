La barba de Yo Me Llamo Bob Marley desata burlas: "son tres pelitos de chivo malcriado"

El doble de Bob Marley cautiva a los jurados de Yo Me Llamo con su potente voz y energía al interpretar 'I Shot the Sheriff'. Sin embargo, su apariencia física, especialmente su barba y el accesorio nuevo en su cabeza, provoca que Amparo, Escola y Rey se acerquen para examinarlo detenidamente: esto es algo que Laura Acuña y Melina RAmírez destacan con asombro, pues él hace que los tres expertos se levanten de sus asientos.

Aunque el imitador se siente intimidado por la atención, parece disfrutar el momento. Amparo, erizada por la presentación, elogia la interpretación, pero bromea sobre su barba, diciendo que parece “tres pelitos de chivo malcriado”. Escola, por su parte, es más directo y califica la barba como “inmunda”. Rey, entre risas, también se une a las burlas sobre el look. A pesar de las críticas, el concursante no se muestra molesto y asegura que en la próxima ocasión traerá un look distinto, demostrando que está dispuesto a seguir mejorando en cada presentación.

Además, los jurados también destacan su compromiso con la interpretación, pues demostró rabia y todo loq ue contiene la letra del tema 'I short a sheriff'.

