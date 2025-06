Exparticipante de Yo Me Llamo que estuvo "al borde de la muerte" reveló secuelas de lo que le pasó

El pasado 14 de marzo, Patricia Henao, conocida por su participación como Marisela en Yo Me Llamo, generó preocupación entre sus seguidores tras sufrir un fuerte dolor abdominal que resultó ser una úlcera gástrica perforada, la cual derivó en un diagnóstico de peritonitis. Debido a la gravedad del cuadro clínico, tuvo que ser operada de emergencia.

Tras la cirugía, la imitadora fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció varias semanas luchando por su vida, mientras sus familiares y seres queridos oraban por su recuperación.

¿Qué le pasó a Yo Me Llamo Marisela?

En entrevista con la revista Vea, compartió detalles de su diagnóstico, las secuelas y el proceso de recuperación.

“Yo venía sintiendo desde el programa Yo me llamo unos cansancios fuertes, me sentía muy agotada físicamente. Resulta que yo tenía mucho reflujo gástrico que me estaba quemando las cuerdas vocales, pero yo no sabía que la gastritis se estaba convirtiendo en úlcera gástrica”, contó Henao.

Diez días después de la operación, el 25 de marzo, sufrió una recaída. “Nada es color de rosa. Resulta que mi estómago ya no tolera cualquier tipo de alimento. Ahora debo tener cuidados extremos. Afortunadamente, he sido juiciosa con la dieta y me estoy cuidando muy bien. Gracias a eso, vamos muy bien en este proceso de recuperación”, afirmó.

La imitadora también destacó que no tuvo episodios de depresión y que su fe fue clave para mantenerse fuerte: “Siempre pensé de forma positiva y nunca dejé de darle gracias a Dios por todo. Estar viva es un verdadero milagro”.

Recuperación de Yo Me Llamo Marisela

Henao, quien interpreta temas como 'Tu dama de hierro' y 'Sin él', confesó que el estrés y la tensión acumulados también afectaron su salud. El día que fue llevada al hospital, perdió el conocimiento. “Me empecé a ver pálida, morada, los labios blancos… ya no reconocía bien a la gente”, relató.

Uno de los datos más impactantes de su testimonio es que permaneció cinco días con el abdomen abierto para que los médicos pudieran controlar la infección, y luego fue sometida a una segunda cirugía. Después de eso, pasó 15 días adicionales en cuidados intensivos.

Henao también reveló que, en medio de todo, logró afiliarse al sistema de salud justo antes de ser operada: “Yo estaba inactiva y no lo sabía. Todo fue más dramático y angustiante, pero ahí es donde se ven los milagros de Dios. Una persona me ayudó con la afiliación y, afortunadamente, todo el tratamiento fue subsidiado”.

