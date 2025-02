Yo Me Llamo Karol G opinó sin filtros sobre Amparo Grisales tras su salida

En el capítulo 30 de Yo Me Llamo se presentaron 10 imitadores y, a pesar de que la mayoría logró demostrar avances en su progreso, la eliminada fue la imitadora de Karol G, quien interpretó 'Provenza'. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, presentó un retroceso y no terminó de convencer.

Mira también: Yo Me Llamo Manuel Turizo arremete contra Amparo Grisales tras ser eliminado: "creo que se equivoca"

En exclusiva para Caracoltv.com, la doble expresó su agradecimiento a todos los colombianos que la apoyaron y creyeron en su talento: “No soy imitadora, soy artista”, dijo, y luego comentó que, en realidad, sí estaba de acuerdo con los jurados y las observaciones que le hicieron tras su show.

“Rey coincidió con Escola en que me falta en el color de la voz. Amparo dijo que me dio muchas oportunidades”, recordó.

Publicidad

Acto seguido, se refirió a los comentarios que suele recibir La Diva de Colombia por ser tan directa al opinar sobre los participantes: “No me parece que sea tan dura como la pintan, siento que es una persona que no tiene filtros. Hay muchas personas en el mundo que son así, solo que ella es una persona pública y la ve todo el mundo”.

Finalmente, rompió en llanto al hablar de su pareja y reveló que llevan nueve años juntos, por lo que le agradeció su apoyo incondicional: “Gracias a él estoy acá, le debo muchísimo. Es bonito decir que hay una persona que confía en ti ciegamente”.

Publicidad

Qué le dijeron a Yo Me Llamo Karol G en su presentación

César Escola fue tajante al señalar que no estaba viendo una transformación en su interpretación. Por su parte, Rey Ruiz puso en duda uno de los aspectos más importantes en un imitador: el timbre vocal. “El color no está, a pesar de que lo haces afinado", comentó, dejando claro que la participante no había logrado capturar el tono característico de la intérprete real.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Juan Gabriel se conmueve al hablar de su traje: ¿quién se lo confeccionó?

Amparo Grisales, aunque reconoció un pequeño avance en la apariencia de la concursante, no vio progreso en su desempeño general. “Físicamente, has logrado parecerte un poquito y tienes la ilusión. Estuviste allí porque hubo otros peores, pero no más de traer lo mismo de lo mismo", sentenció La Diva de Colombia.

Publicidad

las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.