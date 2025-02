Eliminado de Yo Me Llamo: Más de uno considera que saldrá del Templo de la Imitación

En un capítulo en el que los jurados de Yo Me Llamo no quedaron conformes con la mayoría de los participantes, la decisión está bastante complicada, ya que hay varios que podrían estar siendo tenidos en cuenta para despedirse de la competencia, lo cual causa evidente preocupación en los dobles.

Y es que los expertos fueron muy exigentes durante las presentaciones, dado que consideran que a pesar de que llevan poco tiempo en la Escuela por lo menos se debería notar una diferencia entre su llegada y el paso que han tenido en el concurso musical.

Con la llegada de Búfalo al escenario y luego de lo dicho por los jurados, quienes más sufren ante lo que podría pasar son los dobles de Kany García y Fito Páez, siendo este último el primero en tener al strongman al lado.

No obstante, el eliminado en el capítulo 20 del Templo de la Imitación termina siendo Yo Me Llamo Haddaway, una decisión inesperada por los participantes, pero que es bien aceptada por el participante, a quién Amparo Grisales le había llamado la atención en su presentación porque él dijo que no era fácil imitar justo cuando lo que le estaban evaluando era eso.

En sus palabras de despedida, el participante menciona que se va agradecido y que considera que lo sucedido tras bambalinas con sus compañeros pudo afectar su permanencia en el programa.

"Muchas gracias a Colombia por haberme dado esta oportunidad. De pronto tuvo que ver con la tensión que generé ante todos los compañeros, creo que en un momento dado tuve la razón, pero me dejé llevar. Solo tengo que disculparme", reflexiona ante su salida.

