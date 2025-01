Yo Me Llamo

Esta noche Yo Me Llamo: Último día de Audiciones, ¿quiénes se quedan y quiénes se van? Ahora todos los participantes tendrán una noche y una oportunidad para continuar con nosotros. No te pierdas Yo Me Llamo 2025 esta noche a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol.