En Vivo Yo Me Llamo: Amparo Grisales se conmoverá con una presentación

Comienza una nueva noche de presentaciones en Yo Me Llamo y los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz hacen son los encargados de darles la bienvenida a los colombianos. En este capítulo, nueve imitadores se presentarán con la esperanza de ser elegidos como los mejores de la noche, evitar los tres cupos en riesgo y llevarse una millonaria sorpresa.

El primero en subir al escenario es Yo Me Llamo Luis Alfonso, quien interpreta la canción ‘Regalada sales cara’ con Miller Sebastián, Breiner Gaster y Kristian Camilo; allí el imitador logra reivindicarse de sus anteriores presentaciones y junto con sus colegas hacen que Amparo se erice e incluso le dé un beso a uno de ellos.

Es el turno de Yo Me Llamo José Luis Perales, que canta ‘La llamaban loca’. En su clase con la profesora Yanetsis ha profundizado en el manejo de las emociones y eso se nota en su interpretación: Amparo Grisales se emociona hasta las lágrimas. Rey y César valoran su evolución y lo felicitan por su sensibilidad artística.

Sigue Yo Me Llamo Gloria Trevi con ‘Habla blah blah’. Rey Ruiz queda impactado: “Me tienes a tus pies”, le dice, impresionado por su fuerza vocal, actitud y energía. Sube al escenario Yo Me Llamo Raphael, quien canta ‘Cuando tú no estás’. Llega completamente caracterizado, con maquillaje incluido. Desde el primer segundo capta la atención del jurado. Los tres coinciden en que esta ha sido su mejor presentación hasta ahora: intensa, elegante y con gran manejo vocal.

Luego se presenta Yo Me Llamo Pitbull con ‘Maldito alcohol’. Lamentablemente, su presentación no convence. Él mismo admite que se dejó intimidar por las bailarinas y perdió el aire.

