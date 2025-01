Yo Me Llamo Willie Colón canta ‘Gitana’ de José Manel Ortega Heredia.

Yo Me Llamo La Mosca Tsé Tsé canta ‘Muchachos esta noche me emborracho’ de G. Novellis y S. Cairat.

Yo Me Llamo Christian Nodal canta ‘No te contaron mal’ de É. Barrera, C. Nodal y R. Lau.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.