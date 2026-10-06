Cuatro imitadores de 'Yo Me Llamo Mini' aseguraron su paso a la siguiente etapa

La búsqueda del doble perfecto en Yo Me Llamo vivió una de sus jornadas más conmovedoras con la presentación de los mini participantes. Los pequeños talentos no solo demostraron un nivel vocal impresionante, sino que lograron erizar la piel de Amparo Grisales y sacarle lágrimas a César Escola con la madurez y emotividad de sus actuaciones.

El escenario se llenó de nostalgia cuando Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo interpretó el clásico Nuestro juramento, logrando capturar el sentimiento y el vibrato característico del 'Zorzal del Magisterio'. Por su parte, la potencia vocal llegó de la mano de Yo Me Llamo Mini Whitney Houston, quien sorprendió al jurado al dominar los exigentes agudos del tema I have nothing.



La cuota latina y moderna no se quedó atrás. Yo Me Llamo Mini Shakira desató la energía en el set bailando y cantando al ritmo de Suerte, recreando los característicos movimientos de cadera de la barranquillera. Finalmente, Yo Me Llamo Mini Mon Laferte entregó una desgarradora y madura versión de Antes de ti, consolidando una noche perfecta donde todos los minis lograron la aprobación unánime para avanzar a la siguiente etapa del concurso.

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