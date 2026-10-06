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Capítulo 53 'Yo Me Llamo'
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Qué imitadores de 'Yo Me Llamo Mini' pasaron las audiciones en el

Los niños sorprendieron a los jurados y los hicieron llorar con sus interpretaciones. Los minis lograron avanzar a la siguiente etapa de ‘Yo Me Llamo’, donde continúa la búsqueda del doble perfecto.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

Cuatro imitadores de 'Yo Me Llamo Mini' aseguraron su paso a la siguiente etapa

Los niños sorprendieron a los jurados y los hicieron llorar con sus interpretaciones. Los minis lograron avanzar a la siguiente etapa de ‘Yo Me Llamo’, donde continúa la búsqueda del doble perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 6 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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