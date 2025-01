Clasificados Yo Me Llamo: Amparo Grisales le cuestiona a César cuándo le va a dar un anillo

Yo Me Llamo Ilegales cantan ‘El taqui taqui’ de V. Dotel y W. Paulina.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Un velero llamado libertad’ de José Luis Perales.

Yo Me Llamo Thalia canta ‘Piel Morena’ de Flavio Enrique Santander.

Yo Me Llamo Frank Sinatra canta ‘Theme from New York, New York’ de F. Ebb y J. Kander.

Yo Me Llamo Whitney Houston canta ‘I have nothing’ de D. Foster y L. Thompson.

Yo Me Llamo Pipe Bueno canta ‘Si yo fuera ladrón’ de Alfredo Araujo.

Yo Me Llamo Kany García canta ‘Confieso’ de Kany García.

Yo Me Llamo Frankie Ruiz canta ‘La cura’ de Catalina Curet Alonso.

Yo Me Llamo Carin León canta ‘Tú’ de Fabio Alonso Salgado.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘El látigo’ de Rolando Antonio Ochoa Tardiu.

Yo Me Llamo Fariana canta ‘Soñar no cuesta nada’ de Farina Pao Páucar Franco.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Mujeres divinas’ de Martín Urieta Solano.

Yo Me Llamo Manuel Turizo canta ‘Esperándote’ de C. Cossio, C. Mena, j. Medina, J. Turizo, M. Turizo y S. Mesa.

