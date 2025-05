“Se ríe como un niño”: César Escola estalla por la actitud de Yo Me Llamo Dean Martin

Yo Me Llamo Dean Martin interpreta ‘Good morning life’ de J. Meyer y R. Ditcher, pero no convence a los jurados. Aunque canta con elegancia y se destaca por su buen inglés, no cumple con el reto de la noche: bailar tap. Amparo Grisales es la primera en notarlo y no duda en decirlo: “No vi el tap por ningún lado”.

Rey Ruiz valora la selección de la canción y el desempeño vocal, pero admite que el show se queda corto, la puesta en escena no impacta y la energía que se espera del tap simplemente no aparece.

César Escola, por su parte, se muestra más exigente y molesto. Le hace una observación directa sobre el uso del micrófono pegado al rostro, un elemento moderno que no corresponde con la época que representa Dean Martin. “No traigas artículos modernos”, le dice, en un intento por recordarle la importancia de cuidar los detalles.

Pero el momento más tenso llega cuando Escola nota la actitud del imitador durante la devolución. Mientras los jurados hablan, Dean Martin sonríe, lo que desata la molestia del maestro. “Y no te rías tanto de las devoluciones, esto es serio”, le dice con firmeza. Amparo intenta mediar, pero Escola insiste: “No. Mientras tú le decías las cosas, él se ríe como si fuera un niño”.

