Yo Me Llamo

Avance Yo Me Llamo: ¿La temperatura subirá en el Templo de la Imitación? Mientras que Amparo aceptará que podría invitarle un café a un imitador, Rey Ruiz la sorprenderá y se retirará una de sus prendas. No te pierdas Yo Me Llamo esta noche después de Noticias Caracol.