A ‘Yo Me Llamo Vicentico’ le faltó más melancolía en su interpretación

El escenario de Yo Me Llamo volvió a ser testigo de una noche exigente donde los detalles marcan la diferencia entre la continuidad y el riesgo de eliminación. En esta entrega, el imitador de Vicentico saltó a la tarima con la intención de cautivar al público y al panel de expertos, pero el resultado quedó distante de las expectativas de la mesa de juzgamiento.

César Escola fue uno de los más contundentes al evaluar la presentación. 'El Maestro' señaló sin rodeos que la interpretación no estuvo bien lograda, resaltando que al concursante le faltó transmitir ese matiz melancólico, denso y nostálgico que identifica la voz del legendario líder de 'Los Fabulosos Cadillacs'.



El resto de los jurados coincidió con el diagnóstico de Escola, advirtiendo que el personaje perdió fuerza por la ausencia de gestos y matices vocales clave del artista original. Amparo Grisales y sus compañeros de mesa enfatizaron que en esta etapa de la competencia no basta con una afinación aceptable; la autenticidad en el color de la voz y la carga emotiva resultan determinantes para sostenerse dentro del famoso templo de la imitación.

¿Cuál es el nombre real de Vicentico y dónde nació?

El nombre real del cantautor argentino es Gabriel Julio Fernández Capello, conocido mundialmente en la industria musical como Vicentico. Nació el 24 de julio de 1964 en Buenos Aires, Argentina.

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¿Qué banda fundó Vicentico y cuáles son sus mayores éxitos?

Vicentico fue cofundador y voz principal de la emblemática banda de ska y rock alternativo Los Fabulosos Cadillacs, creada en 1985. Entre sus éxitos más recordados se encuentran Matador, Vasos Vacíos, Siguiendo la Luna y su aclamado tema como solista Los Caminos de la Vida.

