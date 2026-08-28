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A ‘Yo Me Llamo Vicentico’ le faltó más melancolía en su interpretación - CaracolTV

La presentación del doble de Vicentico no convenció a César Escola, quien señaló que la interpretación no había estado bien lograda. Los demás jurados también advirtieron la ausencia de detalles.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

A ‘Yo Me Llamo Vicentico’ le faltó más melancolía en su interpretación

La presentación del doble de Vicentico no convenció a César Escola, quien señaló que la interpretación no había estado bien lograda. Los demás jurados también advirtieron la ausencia de detalles.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 28 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Vicentico’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Vicentico’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.