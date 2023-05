Ventino: Carolina Gómez, José Ramón Barreto y más actores agradecieron a los fans por el apoyo

A medida que avanzaban los capítulos de Ventino, el precio de la gloria , más fanáticos de la agrupación en la vida real y de los actores se tomaban las plataformas digitales para elogiar el talento de estos artistas; por eso, cuando se emitió la gran final de la producción de Caracol Televisión, las reacciones no se hicieron esperar en plataformas digítales como Twitter.

Ante la muestra de cariño, diferentes actores decidieron agradecer por la acogida que tuvo la serie en los hogares colombianos y también aprovecharon para exaltar el increíble ambiente de trabajo que crearon durante las jornadas de grabación, pues Natalia Afanador, Camila Esguerra , Olga Lucía Vives , María Cristina de Angulo , Carolina Gómez , José Ramón Barreto , Andy Múnera y muchos actores más conformaron una hermosa relación.

Uno de los primeros en aparecer en las historias de su cuenta oficial de Instagram fue el intérprete de Manolo Cano, que agradeció a su club de fans en Puerto Rico por publicar un video en el que aparece cantando en la gran final, un verdadero reto para él, pues aunque es un aficionado de la música, se llevó una gran sorpresa al conocer que daría vida a un artista.

La intérprete de Martina Pumarejo, por su parte, le dedicó un emotivo mensaje al hombre que fue su amante en la serie: "Gracias por tu cariño, respeto y palabras mi José Ramón, que la vida nos junte nuevamente para jugar a contar historias. Mi cariño y respeto de vuelta", escribió junto a un par de emoticones.

Olga Lucía Vives no se quedó atrás pues sorprendió a sus fans al publicar una galería con fotos tomadas detrás de cámaras de la gran final, lo que desató múltiples comentarios como: "Gracias a ti y las demás chicas por mostrar ese talento para actuar, la serie fue genial y ojalá las vea pronto en otros proyectos de tv, las amo 😍😍❤️", "me encantó mucho esto, me enamoré de Ventino 😍", "son las mejores 👏👏👏", entre otros mensajes.