Galería Ventino: Natalia y Manolo se reencuentran mientras que Martina sigue con su plan

La trama de Ventino, el precio de la gloria , no para de dar sorpresas a los televidentes que escena tras escena quedan cada vez más enganchados con lo que sucede alrededor de cada una de las integrantes de Calypso y el plan de venganza de Martina , su productora, quien no logra saciar su deseo de ver a Natalia Afanador caer en desgracia.

Es por ello que el hecho de ser testigos de cómo el tablero de ajedrez de esta mujer está empezando a tambalear tiene en vela a los fanáticos de esta historia, pues quieren saber si finalmente será víctima de sus propias trampas. Lo primero que dejó a más de uno con la boca abierta fue el hecho de que Ernesto fuera capturado por las autoridades sin siquiera ella tener una mínima sospecha de ello, por lo cual la llamada de su abogado la dejó sin armas para defenderse.

Con una presentación de Manolo de fondo, Martina empezó a darle instrucciones a este hombre para que no dude ni un segundo en sacar a su principal peón de la cárcel, dado que sabe que si él abre la boca ella quedará totalmente expuesta. Tras esto, en un encuentro con el licenciado se enteró de que había una mujer que podría dar declaraciones sobre varios de los actos delictivos llevados a cabo por su trabajador.

En medio de esto, aún cuando Natalia Afanador estaba componiendo algunas canciones, se dio a conocer la noticia de la liberación de la cantante, por lo cual la productora supo que tenía que tomar acciones al respecto y a pesar de las suplicas de Merce para hacer que se detuviera, ella tomó la decisión no solo de seguir adelante con sus planes, sino de exponerse ante los medios para no generar más sospechas.

Una vez Natalia logró salir de prisión, la joven se dio cuenta de que había varios de sus seguidores esperándola afuera y una horda de periodistas dispuestos a hacer lo que fuese necesario para obtener sus primeras reacciones. En este punto, las integrantes de Calypso estaban felices de volver a ver a su excompañera, sin embargo, se molestaron al notar la llegada de Martina, quien buscó acaparar toda la atención.

Aunque la cantante estaba dispuesta a dar declaraciones, la presencia de la productora la incomodó y llenó de rabia, por lo que Mauricio se aseguró de llevársela de allí con rumbo a su hogar. En medio de esto, él le confesó que se irá, noticia que no solamente la dejó sin palabras, sino que la entristeció porque ella tenía planeado salir de este mal momento a su lado.

No obstante, Natalia fue consciente de que todos merecen ser felices y de que debe concentrarse en todo lo que requiera el proyecto de Ventino para darle una estocada final al odio de Martina y demostrarle que su malévolo plan nunca tuvo sentido.

Finalmente, la artista volvió a su casa, en donde Ana, Jaime, Alex y Manolo la estaban esperando con una celebración especial, no obstante, todo se quedó quieto alrededor cuando finalmente la expareja pudo darse un enorme abrazo, en el cual era evidente el profundo amor que aún existe entre ellos dos y como él encontró esa paz que no había tenido mientras que ella estaba tras las rejas. Aunque no hubo un beso, se notó con sus miradas que tuvieron la intención de darse uno.

