Ventino: Camila Esguerra respondió a los comentarios sobre la pedida de mano de Manolo a Natalia

Camila Esguerra es uno de los personajes de Ventino, el precio de la gloria que más ha dividido opiniones en las plaformas digiales, pues aunque algunos se dejan enamorar por su talento para la música y determinación a la hora de buscar lo que quiere, otros simplemente no están de acuerdo con la forma en que intenta alcanzar sus objetivos.

La cantante de la vida real le concedió una entrevista a Caracoltv.com para hablar de una de las escenas más difíciles que tuvo que interpretar, pues su personaje estaba devastada por la propuesta de matrimonio que le hizo Manolo Cano, a quien se le estaba insinuando desde hacía bastante tiempo por recomendación de Martina Pumarejo, a Natalia Afanador, su compañera en Calypso.

"Obviamente yo estaba sufriendo esa propuesta de matrimonio; además, si algo me han hecho caer en cuenta es que soy un meme andante, hago demasiadas caras. Me han hecho stickers de WhatsApp, me han hecho de todo y la verdad, sí, en ese momento mi personaje sufrió mucho y yo también, fue increíble", expresó de manera cómica durante el encuentro.

Cabe aclarar que el cantante aprovechó una de las presentaciones más importantes para la agrupación para hacerle esta importante pregunta al amor de su vida y, a pesar de que inicialmente la joven no aceptó, pronto regresó al escenario para responderle que sí a su pareja en frente de los fanáticos, los medios de comunicación y todo el equipo de Calypso.

"Yo tengo que confesar que Martina se hace querer demasiado, no sé cómo. Siendo la más mala de todas, yo sí le tengo un cariño especial. Creo que además, Carolina se hace un papel impresionante, uno se alcanza a reír, sufrir, enamorarse porque también es la mujer más guapa del mundo, pero tiene una inteligencia impresionante para manejarnos a todos como si fuéramos sus marionetas y hace que uno, en medio del odio, le coja mucho cariño al papel", dijo.