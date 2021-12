Alicia discute con Marcos 'El Zorro' sobre las condiciones de su casa por temas de tubería A raíz de que el plomero del barrio no ha podido solucionar los arreglos en la casa, insiste en que alguien se quede cuidando la residencia para que no entren los ladrones mientras ella está de viaje todo el fin de semana. No teniendo otra opción, la mamá de Jessica se resigna y decide no ir a Villavicencio.