Una mirada en Perú: ¿Cuál es el futuro de la Nación tras la crisis que enfrenta?

No ha sido una década sencilla para la institucionalidad peruana. Seis presidentes en los últimos seis años que no terminaron su periodo. Ollanta Humala fue el último mandatario que lo completó en el año 2016. A partir de ahí, la inestabilidad, las protestas antigubernamentales, la batalla entre el ejecutivo y el Parlamento no han cesado. ¿Los ciudadanos peruanos podrán recuperar la confianza en las instituciones peruanas? ¿Qué sigue para este país? María Emma Mejía analiza junto a Clara Elvira Ospina, directora de Epicentro TV, el futuro de esa Nación.

Acompáñenos en este análisis de los hechos más importantes de la actualidad mundial y su incidencia en nuestra realidad. Síganos en Twitter @UnaMiradaTV .