Desesperación en el Tapón del Darién: La crisis migratoria hacia Estados Unidos

La crisis migratoria en la selva del Tapón del Darién no da tregua, esta región de 570 mil hectáreas, ubicada ente Colombia y Panamá, es uno de los lugares más biodiversos del planeta, pero también es uno de los más peligrosos para los que buscan llegar a Estados Unidos. En lo que va del año no más ya han cruzado la selva más de 300 mil personas, muchos de ellos son niños. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de la mitad de estos migrantes son venezolanos. Una cifra que ya rompió todos los récords. El gobierno panameño considera que la comunidad internacional y Colombia en particular, los han dejado solos.

¿Panamá tomará medidas extraordinarias frente a esta situación ya no solo migratoria sino también diplomáticas y de seguridad? ¿Militarizará la frontera como algunos aseguran? ¿Esto será una posible solución? ¿Qué lleva a que tantas personas crucen esta selva y arriesguen sus vidas? Para analizar este tema, María Emma Mejía conversa con Jorge Eduardo Ritter excanciller y exembajador de Panamá en Colombia sobre la situación que se vive actualmente en esta zona.