Capítulo 93 Tormenta de Pasiones: 22 de diciembre 2025
La hija mayor de Cemille y Alí recibe un golpe en su pecho y por esto debe ser trasladada de inmediato a urgencias, donde los doctores concluyen que está muy débil y debe permanecer hospitalizada.
Capítulo 93 Tormenta de Pasiones: Berrin resulta herida tras motín en la calle
1:05:29 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 93:
Berrin resulta herida tras motín en la calle
54:21
Capítulo 92
Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta
55:21
Capítulo 91
Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama
54:32
Capítulo 90
Aylin impide que Soner se vaya del país
1:05:29
Capítulo 93
Berrin resulta herida tras motín en la calle
Capítulo 93 Tormenta de Pasiones: Berrin resulta herida tras motín en la calle
La hija mayor de Cemille y Alí recibe un golpe en su pecho y por esto debe ser trasladada de inmediato a urgencias, donde los doctores concluyen que está muy débil y debe permanecer hospitalizada.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
22 de Diciembre, 2025
54:21
Capítulo 92
Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta
55:21
Capítulo 91
Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama
54:32
Capítulo 90
Aylin impide que Soner se vaya del país
54:56
Capítulo 89
Aylin le pide el divorcio a Murat tras fuerte altercado
54:59
Capítulo 88
Caroline se altera al saber que Cemile está con Alí en Bursa
53:57
Capítulo 87
Caroline le cuenta a Ali que Aylin está saliendo con Soner
1:05:29
Capítulo 93
Berrin resulta herida tras motín en la calle
Tormenta de Pasiones
Capítulo 92 Tormenta de Pasiones: Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta
Tormenta de Pasiones
Capítulo 91 Tormenta de Pasiones: Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama
Tormenta de Pasiones
Capítulo 90 Tormenta de Pasiones: Aylin impide que Soner se vaya del país
Tormenta de Pasiones
Capítulo 89 Tormenta de Pasiones: Aylin le pide el divorcio a Murat tras fuerte altercado
Tormenta de Pasiones
Capítulo 88 Tormenta de Pasiones: Caroline se altera al saber que Cemile está con Alí en Bursa
Tormenta de Pasiones
Capítulo 87 Tormenta de Pasiones: Caroline le cuenta a Ali que Aylin está saliendo con Soner
