Capítulo 112 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 112 completo de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. El capitán Alí pelea con Cemile porque ella le hace reclamo.
Capítulo 112 Tormenta de Pasiones: Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente
53:49 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 112:
Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente
55:41
Capítulo 111
Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato
53:42
Capítulo 110
Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
53:21
Capítulo 109
la libertad de Mette está en peligro
53:49
Capítulo 112
Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente
Capítulo 112 Tormenta de Pasiones: Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente
La mujer recibe una mala noticia de la persona que le estaba ayudando a emplearse y va corriendo a donde el capitán. Él le grita que no tiene nada que ver con la situación y terminan peleando.
Por:
Alejandra Hurtado
|
22 de Enero, 2026
55:41
Capítulo 111
Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato
53:42
Capítulo 110
Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
53:21
Capítulo 109
la libertad de Mette está en peligro
53:06
Capítulo 108
Mete es llevado a prisión y Cemile rompe en llanto
Capítulo 107
Cemile se desmaya en medio de su cena con Nedim
1:03:41
Capítulo 106
Mete se arriesga para visitar a Nihal
53:49
Capítulo 112
Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente
Tormenta de Pasiones
Capítulo 111 Tormenta de Pasiones: Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato
Tormenta de Pasiones
Capítulo 110 Tormenta de Pasiones: Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
Tormenta de Pasiones
Capítulo 109 Tormenta de Pasiones: la libertad de Mette está en peligro
Tormenta de Pasiones
Capítulo 108 Tormenta de Pasiones: Mete es llevado a prisión y Cemile rompe en llanto
Tormenta de Pasiones
Capítulo 107 Tormenta de Pasiones: Cemile se desmaya en medio de su cena con Nedim
Tormenta de Pasiones
Capítulo 106 Tormenta de Pasiones: Mete se arriesga para visitar a Nihal
