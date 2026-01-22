Publicidad

Capítulo 112 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 112 completo de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. El capitán Alí pelea con Cemile porque ella le hace reclamo.

53:49 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 112: Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente
111. Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato
55:41
Capítulo 111
Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato
Capítulo 110 Tormenta de Pasiones
53:42
Capítulo 110
Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
Capítulo 108 Tormenta de Pasiones
53:21
Capítulo 109
la libertad de Mette está en peligro
53:49
Capítulo 112
Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente

Capítulo 112 Tormenta de Pasiones: Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente

La mujer recibe una mala noticia de la persona que le estaba ayudando a emplearse y va corriendo a donde el capitán. Él le grita que no tiene nada que ver con la situación y terminan peleando.

Por: Alejandra Hurtado
Capítulo 108 Tormenta de pasiones: Mete es llevado a prisión y Cemile rompe en llanto
53:06
Capítulo 108
Mete es llevado a prisión y Cemile rompe en llanto
Capítulo Tormenta de Pasiones 15 de enero.
Capítulo 107
Cemile se desmaya en medio de su cena con Nedim
Mete se arriesga para visitar a Nihal
1:03:41
Capítulo 106
Mete se arriesga para visitar a Nihal
53:49
Capítulo 112
Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente