55:41 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 111: Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato 53:42 Capítulo 110 Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal 53:21 Capítulo 109 la libertad de Mette está en peligro 53:06 Capítulo 108 Mete es llevado a prisión y Cemile rompe en llanto 55:41 Capítulo 111 Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato

Capítulo 111 Tormenta de Pasiones: Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato El menor que fue testigo del incidente aseguró que fue la joven la que disparó el arma. Cuando sale de la corte, ella sufre un atentado y, aunque Mette intenta interponerse, recibe un disparo.