Capítulo 111 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo

Capítulo 111 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo. Detalles de qué pasó con Mette, hijo de Celine y Alí, y con Nihal, en la corte.

55:41 min
111. Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato
Capítulo 111 Tormenta de Pasiones: Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato

El menor que fue testigo del incidente aseguró que fue la joven la que disparó el arma. Cuando sale de la corte, ella sufre un atentado y, aunque Mette intenta interponerse, recibe un disparo.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo Tormenta de Pasiones 15 de enero.
Capítulo 107
Cemile se desmaya en medio de su cena con Nedim
Mete se arriesga para visitar a Nihal
1:03:41
Capítulo 106
Mete se arriesga para visitar a Nihal
Capítulo 105 Tormenta de pasiones: Aylin se cae por las escaleras, ¿qué pasa con su bebé?
1:04:46
Capítulo 105
Aylin se cae por las escaleras, ¿qué pasa con su bebé?
