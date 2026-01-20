Publicidad

Capítulo 110 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo hoy 20 de enero

Capítulo 110 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo. Detalles sobre qué pasa con Mette, que quiere culparse de disparar para salvar a Nihal.

Tormenta de Pasiones - Capítulo 110: Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
Capítulo 110 Tormenta de Pasiones: Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal

El niño que fue testigo del incidente no señala a ninguno de los jóvenes, por lo que el hijo de Alí y Celine quiere asumir la culpa, pero Nihal no lo permite. Ambos terminan en la corte.

