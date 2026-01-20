Publicidad
Leyla
Juegos
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol
Capítulo 110 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo hoy 20 de enero
Capítulo 110 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo. Detalles sobre qué pasa con Mette, que quiere culparse de disparar para salvar a Nihal.
Capítulos
Caracol TV
/
Tormenta de Pasiones
/
Capítulos
/
Capítulo 110 Tormenta de Pasiones: Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
53:42 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 110:
Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
53:21
Capítulo 109
la libertad de Mette está en peligro
53:06
Capítulo 108
Mete es llevado a prisión y Cemile rompe en llanto
Capítulo 107
Cemile se desmaya en medio de su cena con Nedim
53:42
Capítulo 110
Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
Capítulo 110 Tormenta de Pasiones: Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
El niño que fue testigo del incidente no señala a ninguno de los jóvenes, por lo que el hijo de Alí y Celine quiere asumir la culpa, pero Nihal no lo permite. Ambos terminan en la corte.
Por:
Alejandra Hurtado
|
20 de Enero, 2026
Tormenta de Pasiones
