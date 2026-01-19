53:21 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 108: la libertad de Mette está en peligro 53:06 Capítulo 108 Mete es llevado a prisión y Cemile rompe en llanto Capítulo 107 Cemile se desmaya en medio de su cena con Nedim 1:03:41 Capítulo 106 Mete se arriesga para visitar a Nihal 53:21 Capítulo 108 la libertad de Mette está en peligro

Capítulo 108 Tormenta de Pasiones: la libertad de Mette está en peligro Sale a la luz la noticia de que el hijo de Cemille y Alí supuestamente le disparó a un hombre y por eso ambos intentan ayudarlo para que no se quede en la estación de policía.