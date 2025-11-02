Actualizado: 2 de nov, 2025
Caracol TV The Suso's Show Iván Villazón habla del difícil momento que vivió junto con su esposa: “Las mujeres valen”
Su esposa le dijo que ya no aguantaba más la situación. Debido a esto, ella se fue para la casa de su mamá, pero luego de unos días resolvieron la situación y volvieron a estar juntos.
Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.