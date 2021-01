Amazon apuesta por los pódcast en 2021 y otros clics tecnológicos de América

1. Amazon compra la firma emergente de pódcast Wondery

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció la compra de la firma emergente de pódcast Wondery tras añadir en septiembre una categoría de pódcast a su plataforma de Amazon Music.

Amazon no divulgó el monto de la adquisición, pero The Wall Street Journal adelantó a principios de diciembre que Wondery, fundada hace cuatro años y valorada en 100 millones de dólares, estaba negociando su venta por más de 300 millones.

2. 2020, el año de Tesla

Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos de lujo, pasó en 2020 de ser una empresa que provocaba dudas a los analistas de Wall Street y que aspiraba a ser adquirida por Apple a convertirse en un monstruo valorado en casi 660.000 millones de dólares, tras ganar 550.000 millones de dólares en los últimos 12 meses.

En 11 meses en 2020, la capitalización bursátil de Tesla se multiplicó por cinco a pesar de la crisis causada por la pandemia.

3. El primer vuelo con pasajeros de un 737 MAX une con éxito Miami con Nueva York

El primer vuelo con pasajeros en Estados Unidos de un Boeing 737 MAX desde que en marzo de 2019 las autoridades prohibieron que volasen después de dos grandes accidentes unió a Miami y Nueva York el martes.

El primero de los accidentes mortales, con 189 víctimas y cero sobrevivientes, ocurrió en octubre de 2018 en Indonesia, cuando un avión de la aerolínea Lion Air cayó al mar de Java. El segundo, que propició la prohibición a las aerolíneas de seguir usando este modelo de aeronave, se produjo en marzo de 2019 en Etiopía.

4.Ticketmaster pagará millonaria multa por espiar a rival

Ticketmaster, el gigante mundial de la venta de entradas para espectáculos, aceptó pagar una multa de 10 millones de dólares para cerrar en Nueva York un caso en el que se acusaba a la compañía de acceder sin autorización a los sistemas informáticos de un rival.

"Empleados de Ticketmaster accedieron repetida e ilegalmente sin autorización a los ordenadores de un competidor usando contraseñas robadas", explicó en un comunicado el fiscal en funciones de este distrito, Seth DuCharme.

5. La reconstrucción del radiotelescopio de Puerto Rico costará 400 millones de dólares

La reconstrucción del emblemático radiotelescopio del Observatorio de Arecibo, en el norte de Puerto Rico, costaría 400 millones de dólares, según estimó Gerardo Morell, director del Puerto Rico Nasa Space Grant, organización que ayuda a desarrollar mano de obra científica y tecnológica local en áreas de interés a la NASA.

El cálculo de Morell llega un día después de que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, asignara 8 millones de dólares para cubrir la remoción y disposición de los escombros y el diseño de un nuevo radiotelescopio.

6. Robots que bailan mejor que los humanos

La empresa Boston Dynamics generó sorpresa en las redes con un vídeo donde cuatro robots bailan la canción 'Do You Love Me?' durante más de dos minutos con un equilibrio y estilo sorprendentes. Cuatro robots; dos humanoides, un perro robot, y uno sobre ruedas animan a empezar el año 2021 moviendo el esqueleto y ponen a prueba la autoestima humana.

7. El bitcóin supera los 28.000 dólares y marca un nuevo máximo histórico

El bitcóin, la criptomoneda más utilizada, marcó esta semana un nuevo récord histórico, por encima de los 28.000 dólares, aunque posteriormente luego perdió fuelle.

La criptodivisa, que cotiza también los fines de semana, alcanzó el pasado domingo los 28.365 dólares, según datos de Bloomberg.

