¡Luces que se encienden solo con la voz! Llega la iluminación inteligente a Colombia

Con solo hablar en voz alta las bombillas de la casa se encienden y se apagan, también pueden cambiar de color, la intensidad e incluso programarse para que se enciendan a determinadas horas del día. La iluminación inteligente tanto para hogares como oficinas llegó para quedarse en Colombia.

No es un secreto que este tipo de sistema existía desde hace tiempo, sin embargo, eran sistemas muy costosos como para estar en un hogar promedio. Una de las grandes ventajas es que hoy en día estas bombillas se consiguen desde 55.000 pesos en el mercado colombiano y están diseñadas para durar aproximadamente entre 20 y 25 años de uso.

En el pasado, era necesario adquirir un altavoz inteligente como Google Home, HomePod de Apple o el Echo Dot de Amazon, antes de disfrutar de los beneficios del control de voz de un sistema de iluminación. El nuevo sistema que llega a Colombia es compatible con casi todos los dispositivos móviles y sistemas de reconocimiento de voz: Alexa, Siri y Hey Google.

La iluminación inteligente conectada a Wi-Fi, Wiz , es respaldada por Signify (Euronext: LIGHT), empresa líder mundial en iluminación conocida localmente por ser la que implementó el sistema de iluminación inteligente en La Torre Colpatria en la capital colombiana. Las bombillas se configuran a través de una red Wi-Fi existente, con modelos que ofrecen gamas de hasta 16 millones de colores para generar miles de ambientes en un solo lugar: fiesta, romántico, lectura, playa, estudio, relax, entre muchos otros.

Plug & Play: iluminación simple e inteligente. 'WiZ Connected' incluye diferentes lámparas que son muy fáciles de instalar y que permiten a los consumidores experimentar ilas ventajas de la iluminación inteligente. Uso en tres pasos: instalar el bombillo en la luminaria, descargar la aplicación móvil (disponible en App Store y Google Play) e inmediatamente comenzar a disfrutarlo.

A través de diferentes modos, los usuarios pueden configurar fácilmente la luz perfecta para estudiar, crear un ambiente acogedor imitando una chimenea, automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias, por ejemplo, programando las luces para simular los colores del amanecer y así despertarse de una manera más cómoda. Los ajustes de ritmo circadiano eligen automáticamente el tipo de luz adecuado según la hora del día. Luz fresca y enérgica con intensidad brillante para una mañana productiva, que cambia gradualmente a una luz tenue cálida y suave para una noche relajante. Es como seguir el ciclo del sol, pero en interiores.

Javier Palomino, Gerente de Producto de Signify detalla:

“Estamos orgullosos de poder acercar soluciones innovadoras en materia de iluminación para simplificar la vida diaria y permitir a los consumidores tener un mayor control del hogar. La filosofía de Wiz es poder contribuir con luces accesibles y fáciles de usar tal y como lo era la iluminación tradicional, ¡pero ahora inteligente y conectada! ".

Dato adicional: respeto total a la privacidad de la información. El proceso de creación de cuenta e inicio de sesión de la app WiZ es completamente anónimo cuando se utilizan inicios de sesión de terceros con cuentas de Apple, Google o Facebook. Todo lo que obtiene es una identificación única que no contiene ninguna información personal, para poder asociarla a una WiZ Home. No se recopilan datos personales (como nombres, números de teléfono móvil, correos electrónicos). WiZ nunca recupera, almacena ni utiliza información personal relacionada con los proveedores que utilizan para iniciar sesión, por lo que no hay riesgo de piratería de datos.