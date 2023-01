¿María Adelaida Puerta se operó para su papel en Sin Tetas no hay Paraíso?

Sin Tetas no hay Paraíso es una de las novelas colombianas que más reconocimiento ha tenido desde el 2006 y ahora que regresó a la programación del Canal Caracol han surgido varios interrogantes por parte de los televidentes que se dejaron cautivar por su historia y personajes.

María Adelaida Puerta interpreta a Catalina Santana, una joven que declara estar dispuesta a hacer de todo por el dinero y es amiga de La Diabla, proxeneta que se encarga de conseguir las 'niñas' más lindas y sensuales de un barrio de Pereira a sus amigos narcotraficantes.

Unas de las dudas que han surgido entre los internautas es si Puerta se operó su busto para interpretar a la joven Catalina en la época que tiene constante contacto con los narcotraficantes y dedica su vida a vender su cuerpo por dinero.

Frente a esto, se ha revivido un video de la actriz en una entrevista para Caracol Televisión donde da detalles de su personaje.

Inicialmente explicó cómo fue el casting para participar en esta novela y dio su opinión sobre las cirguías estéticas:

“Yo personalmente no estoy de acuerdo con las cirugías, nunca me operaría, respeto a cada quien con lo suyo, pero yo creo que cada persona tiene que asumir su cuerpo cmo es, el paraíso no me parece que sea esto y conseguir dinero a punto de tu cuerpo, no creo que ese sea el camino ni el paraíso”.

Finalmente María Adelaida reveló que no se realizó ninguna intervención para representar a Santana y entre risas dijo: “no no me operé, ni me voy a operar, esto es prestadito, esto es de mentiras”, dijo Puerta.