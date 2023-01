Actores de Sin Tetas No Hay Paraíso se reencontraron luego de más de 15 años

Sin Tetas No Hay Paraíso tuvo una gran acogida por parte de los televidentes , pues no solo se tomaron plataformas digitales como Twitter para vivir cada momento que transcurría en pantalla, sino que también muchos internautas se unieron a un en vivo en Instagram, donde cuatro actores del elenco revelaron detalles de la producción que fue lanzada en el 2006.

La primera en expresarse sobre el hecho de volver a ver la serie en las pantallas, fue Marilyn Patiño, agregando que se siente dichosa de ir recordando cada escena a medida que avanza. Por su parte, Nicolás Rincón contó que esta es la primera vez que va a verla, debido a que cuando se estrenó, tuvo que salir del país y al regresar ya se había acabado.

Mira también: Sin tetas no hay paraíso: el actor de la serie que falleció hace menos de un año

Publicidad

Sin lugar a dudas, uno de los momentos que más llamó la tención de la transmisión, fue cuando hablaron de la importancia de contar historias como la de Sin Tetas No Hay Paraíso para evitar que estos casos se sigan multiplicando en la vida real: "si la gente ve toda la serie de principio a fin se dan cuenta del largo que tiene y de lo que le pasa a Catalina. ¿Cuál paraíso? Ella enfocó su vida en algo externo, en plata fácil y que en la vida todo era plata o tetas", expresó la protagonista.

Te puede interesar: ¿A qué se dedican actualmente los actores de 'Sin Tetas No Hay Paraíso'?

Minutos después se unió Patricia Ércole, quien interpretó a Hilda, la madre de Catalina Santana. Allí tuvo la oportunidad de recordar una escena en la que le propinaba una cachetada a María Adelaida Puerta. Aunque le advirtió que tenía una mano "pesada", su compañera accedió a actuar lo más real posible.