Se Dice de Mí: Giovanny Ayala estuvo a punto de perder un dedo y la vida en accidente - CaracolTV Giovanny Ayala, recordado por canciones como ‘De rodillas te pido’, ‘De mal en peor’ y ‘Por qué eres así’, concedió entrevista para ‘Se Dice De Mí’ en donde se sinceró sobre sus inicios, su relación con Darío Gómez, el secuestro de Miguel Ayala, el luto por la muerte de Yeison Jiménez y la relación con su futura esposa.