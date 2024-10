Polilla logró despedirse de La Gorda Fabiola: Así fueron los últimos minutos de vida de la humorista

Polilla aceptó la invitación al programa matutino Día a Día para hablar sobre su proceso de duelo desde que murió su esposa, La Gorda Fabiola , humorista de Sábados Felices . En medio de la transmisión, el humorista explicó cómo fueron sus últimos momentos de vida, pues hizo todo lo posible para que ella se sintiera acompañada antes de partir al siguiente plano.

Cómo murió La Gorda Fabiola

Nelson Polanía inició explicando que dejó a su compañera de vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el miércoles 18 de septiembre a las 10:00 p.m. y añadió que cuando entró al complejo la recibió el mismo cuerpo médico que lo hizo hace aproximadamente diez años cuando sufrió los cuatro infartos.

"Yo le decía a ella 'eso es premonitorio' y el único cubículo que estaba solo era el seis, donde estuvo hace diez años. Tanto así que empezamos a tomar del pelo y ella decía 'oiga, tanto tiempo y yo me perdí, no les traje nada, qué pena con ustedes'", señaló.

Al despedirse, Polilla le dio un mensaje de aliento y un beso para posteriormente marcharse a su casa. Sin embargo, no contaba con que a las 1:00 a.m. del 19 de septiembre recibiría una llamada de la Clínica Colombia para comunicarle que tenían que entubarla porque estaba teniendo problemas de respiración. A las 3:00 a.m. el comediante volvió a recibir una llamada en donde le informaron junto a su hijo David que todos los medicamentos que le estaban proporcionando no estaban trabajando como deberían y solicitaron su presencia con la de toda la familia.

Cuando llegó, el médico le sugirió hablarle a la paciente, argumentando que estaba seguro de que ella lo escuchaba así no mostrara mayor respuesta. Hacia las 7:00 a.m. la nefróloga dio a conocer que sus riñones ya no estaban funcionando, por lo que Polilla se apresuró a llamar a un sacerdote para que le aplicara los santos óleos en frente de los nueve integrantes de la familia..

El instante decisivo tuvo lugar a las 10:45 a.m. pues una enfermera salió a decirles que el porcentaje de su muerte era de 90 y 95 por ciento, así que les pidió darle el último adiós.

"Nosotros teníamos un código donde yo le apretaba el dedo pulgar y ella a mí. Eso significaba 'Te amo' (...) yo empecé a espicharle su dedito y ahí fue que comencé a entender que fue la primera vez en la vida que yo le hacía así y ella no respondía (...) Le dije 'mi amor, te estoy cumpliendo. Siempre te prometí que estaría hasta el último momento (...) Vete tranquila, te amo, te adoro, gracias por todo y ahí mi hijo colocó en su celular la canción 'Me gustas tanto' de Mickey Taveras, fue la canción con la cuál nosotros nos enamoramos, y yo le decía 'te amo mi amor' y ahí fue donde se me murió", dijo entre lágrimas.