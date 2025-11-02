Actualizado: 2 de nov, 2025
Caracol TV Sábados Felices Monigote fue a una fiesta de Halloween, pero es tan feo, tan feo, que no necesita disfraz
Los mejores humoristas del país retratan la sociedad colombiana con sus rutinas y logran robarles carcajadas a millones de televidentes a lo largo del mundo.