En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Monigote fue a una fiesta de Halloween, pero es tan feo, tan feo, que no necesita disfraz

Monigote fue a una fiesta de Halloween, pero es tan feo, tan feo, que no necesita disfraz

El ‘Pato’ Velásquez se ganó un concurso de disfraces accidentalmente, 500 mil pesitos que le quedaron de perlas para invitar a sus conquistas a salir, sin embargo, tras mucho insistir quedó con toda la platica y sin compañía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad