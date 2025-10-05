En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Lucumí se volvió novio de Lucifer y habla sobre los sacrificios que ha hecho

Lucumí se volvió novio de Lucifer y habla sobre los sacrificios que ha hecho

La novia de Lucumí quiere una persona mala, por eso asegura que no va a poder con él, esto, hasta que le huele los pies, ya que tiene una pecueca “de los mil demonios”.

