Salvador busca a Maritza para hablar, pero no le pide perdón

A pesar de que este es el primer acercamiento de Salvador con Maritza, no es para nada lo que ella espera. Es contundente al decirle que no piensa responder a sus preguntas y que nunca lo va a perdonar por haber dudado de su inocencia.

No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

