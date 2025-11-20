En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025 EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote la influencer DK
Caracol TV  / La Influencer  / Salvador busca a Maritza para hablar, pero no le pide perdón

Salvador busca a Maritza para hablar, pero no le pide perdón

El empresario llega al hotel para hacerle varias preguntas a la influenciadora sobre todo lo que sucedió con Joaquín, pero ella se molesta al ver que él no piensa disculparse por haberla creído culpable.

Publicidad

Publicidad

Publicidad