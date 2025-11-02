En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Sábados Felices  / Lucumí se llenó de orgullo al ver que murió: "al fin los gusanos van a comer bueno"

Lucumí se llenó de orgullo al ver que murió: “al fin los gusanos van a comer bueno”

Lucumí explica cuál sería su última voluntad después de que su esposa lo encuentre con su amante en la calle, además, desea que lo dejen entrar al cielo vestido como ángel, pues podrían confundirlo con un murciélago.

