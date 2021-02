Llega ‘Pille el detalle’ a Sábados Felices ¡qué esperas para inscribirte!

¡Pille el detalle en Sábados felices ! Esta es la nueva sección que llega al programa de humor preferido por los colombianos a partir de este sábado 6 de febrero después de Noticias Caracol de las 7:00 p. m.

Si quiere ganar millones de pesos desde su casa solo tiene que inscribirse en www.caracoltv.com/pilleeldetalle , no perderse ni un segundo de Sábados felices y estar pendiente de uno de los tres Pille el detalle de la noche. Luego de esto, espere la llamada de Jessica Cediel quien, después de cada Bingo, se contactará con algunos de los televidentes inscritos. Si este contesta la pregunta sobre algún detalle específico del programa correctamente, se puede ganar hasta 5 millones de pesos. Hay 15 millones de pesos en juego cada semana.

CUENTE SU CUENTO

¿Sabe un chiste, y quiere ganar dinero? ¡Sábados felices hace esto posible! Grabe un video horizontal, de menos de un minuto, en el que cuente su mejor chiste, y envíelo al WhastApp 3155129803. El sábado, durante el programa, el presentador mostrará los tres mejores chistes caseros de la semana que, a su vez, estarán en el perfil de Instagram de Sábados felices @sabadosfelices ¡Los televidentes opinarán dando Me gusta o like a su cuento favorito! El chiste con más Me gusta durante toda la emisión, será el ganador de 5 millones de pesos y se conocerá en vivo al finalizar la emisión de Sábados felices.

BINGOS FELICES

Prepárese porque para este sábado 06 de febrero, hay 475 millones de premios en juego en Bingos felices. Recuerde que desde ya puede ingresar a la página Caracoltv.com/ganabingo reservar, escoger sus tripletas millonarias y con el código, dirigirse a un punto Pagatodo o Efecty, además de otros puntos autorizados que podrá encontrar en https://www.ganabingo.co/puntos-venta ¡y listo! Juegue, ría y gane en familia.

Publicidad

Humberto “el Gato” Rodríguez desde el set, junto a algunos comediantes que también lo acompañarán en el escenario y la Selección Colombia del humor, lo esperan cada sábado después de Noticias Caracol de las 7:00 p. m. porque para hacer reír a Colombia, nadie les gana.