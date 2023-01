El Maxwell le cuenta a su mamá que se van a vivir a tierra caliente, pero no es lo que ella espera El Maxwell le tiene una sorpresa muy especial a ‘La Cucha’, y aunque ella cree que se trata de una captura, él le dice que se van a mudar a un lugar de tierra caliente, sin embargo, no se trata de Santa Marta ni Cartagena, si no del barrio que queda justo al lado.