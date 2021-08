Chéster, de hacer humor en calles y parques a los escenarios de la televisión colombiana

Mauricio Núñez, más conocido en el mundo del humor como Chéster inició su carrera en las diferentes calles y parques del país como cuentero, allí podía disfrutar del público y la mochila, mezclando la comedia con festivales, creciendo y asistiendo no solo a los parques de la capital, sino también en bares populares de las diferentes ciudades.

En conversación con Caracoltv.com el humorista contó cómo fueron los inicios en su carrera artística y la llegada a las pantallas del programa más querido por todos los colombianos, Sábados Felices , con su personaje de ‘Socioloco’ o el joven de barrio popular ‘Maxwell’.

Chéster recordó su primera vez como participante del programa y en medio de risas relató el momento exacto en el que tuvo que pedir una bata para para poder participar.

“Me dijeron no, tiene que disfrazarse de algo, entonces yo vi al fondo una bata blanca de doctor, la pedí prestada a vestuario, me coloqué más ojeras y como iba a hablar de estratos sociales dije que era un socioloco, no sociólogo, así entré a participar y me gané el primer programa”, recordó el humorista.

El significado del humor

Para Chéster el humor es un desestresante completo y pese a las tragedias siempre hay algo bueno que puede rescatar.

“Si uno se amarga y se mete en esos problemas es peor”, puntualizó el comediante.

Además, en medio de la conversación Chéster se le midió a compartir varios chistes a propósito del Día del Humorista.

“Estaban contando hartos chistes todos, echando chismes entre los humoristas y dice uno ¡ay! parceros les voy a contar uno bueno, miren que una vez iba un cojo por la calle y dice otro humorista ¡Oiga hermano, Respete! Mi papá es cojo y dice uy discúlpeme parcero, entonces iba una su papá por la calle”.

Por: Dana Gabriela Chaparro C.