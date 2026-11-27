38:12 min Rosalinda - Capítulo 65: Encontraron el cadáver de Miserias 38:16 Capítulo 64 Valeria asesinó a Miserias en medio de la noche 39:09 Capítulo 63 Aníbal le es infiel a Lucy con Fedra 38:48 Capítulo 62 Valeria está cayendo en la seducción de Beto 38:12 Capítulo 65 Encontraron el cadáver de Miserias

Capítulo 65 Rosalinda: Encontraron el cadáver de Miserias La policía cita a Angustias y a Chuy a la morgue y les pide identificar un cuerpo que encontraron. Ellos reconocen que el que se encuentra ahí es Miserias y la noticia hasta salió en el periódico.