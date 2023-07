Santiago explota y le dice a Calidoso que es un hipócrita, mientras él le hace una advertencia

Lo que ha vivido Santiago desde que su padre Abelardo fue capturado en Romina Poderosa ha sido un verdadero calvario, pues para el joven es difícil creer que su familia está involucrada en negocios ilegales y que su padre es el principal sospechoso de ser el ’Don’; esto lo ha hecho replantearse muchos aspectos de su vida y acudir con el sargento Calidoso para pedirle ayuda en la investigación.

El joven, quien también está enamorado de Romina, está seguro de que su papá Abelardo no es la cabeza de la Mafia del Grifo y que, por el contrario, está amenazado y por esto no ha dicho quienes más están involucrados. La desesperación obliga a Santiago a pedirle a Cristóbal Ruiz que por favor siga investigando y no cierre el caso, pues esto sería injusto, además de que su primo Juan Manuel podría ser parte de este grupo criminal.

Aunque Calidoso quiere ayudarlo, siente que está entre la espada y la pared y que el caso nos prosperará más; además, le deja claro que no aceptará su colaboración para interceptar conversaciones.

“No está bien arriesgar todo por usted. Ya cometí este error antes, mire lo que pasó con Romina y Gregorio . Es incorrecto involucrar a una persona que no está entrenada y que no tomó la decisión consciente de dedicarse a algo tan peligroso como lo que nosotros hacemos”, le dice Calidoso al joven, pero este no se queda callado y sus celos también salen a flote.

Santiago responde muy molesto: “Eres un hipócrita, sigues investigando con Romina que es una civil y no tienes problema. Te conviene no poder decirle que no y así pasas tiempo con ella mientras avanzan”.

Finalmente, el hijo de Abelardo insiste en que a la policía le conviene que a su papá lo dejen preso y que la investigación se cierre, por lo que Calidoso le hace una clara advertencia, pues ya no puede soportar más irrespeto: “Ya van dos veces que dice cosa de mí que no son ciertas, se las voy a dejar pasar por lo que sucede con su papá, pero a la tercera no respondo”.

Sea cierto o falso, Santiago no sabe qué más hacer y abandona la casa del sargento expresando que él no debería hacerse llamar justiciero, pues no lo es ni lo será jamás.

