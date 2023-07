Santiago descubre que los zapatos que vio en la casa de Juan Manuel son de Virginia

Poco a poco Romina y las personas que están ayudándola descubren más cosas sobre la Mafia del Grifo y sobre sus familias y los problemas que las aquejan, así sucedió con Santiago, quien descubrió un gran secreto entre Juan Manuel y Virginia.

El joven descubrió que Laura lo engañó en París mientras vivía junto a su primo y que estaba esperando un bebé de él y esto fracturó la relación que tenían, tanto así que esta terminó en golpes y no se hablaron por un tiempo.

Conoce más: Juan Manuel le tiende una trampa a su tío mientras Virginia y Diana conocen el plan

No obstante, debido al plan de Romina, el hijo de los Moya tuvo que reconciliarse con él, pues necesitaba obtener información. Precisamente, cuando llegó a su apartamento lo encontró en medio de una situación muy comprometedora con una mujer.

De hecho, le pregunta si está con alguien y su primo sin dudarlo le responde que sí, por eso Santiago se va y aunque no descubre quién es la misteriosa mujer, sí logra ver un par de zapatos altos de color verde justo en la sala.

Publicidad

El dato pasó desapercibido para él hasta el capítulo más reciente, cuando llegó al club y encontró a Diana, Juan Manuel y Virginia teniendo una conversación . Cuando esta última lo ve, se despide y le dice que extraña tenerlo en casa, pues siempre estaba allí gracias a Laura.

Mientras esta conversación tiene lugar, él queda un poco aturdido, pues observa sus zapatos y descubre que son los mismos que vio en la casa de su primo, por lo que finalmente tiene la historia completa y se da cuenta de la aventura que están teniendo.

Inmediatamente se dirige a llamar a Romina para contarle la verdad sobre lo que está ocurriendo en la casa de los Vélez con los padres de su hermana, quienes tienen varios secretos que ella poco a poco ha ido revelando.

Publicidad

No obstante, la joven no le contesta, pues está muy ocupada con Calidoso quien a su vez le reveló que la mamá de Virginia está viva y no ha fallecido, como lo aseguró ella. Por eso, emprenden un viaje para hablar con ella y saber su versión de la historia.

Es así como Romina descubre que su abuelo sí está muerto , pero no por las razones que le dijo su madre, lo cierto es que ella tuvo que asesinarlo en defensa propia, pues era una mala persona con su familia, dato que sorprendió a la joven.

Te puede interesar: Capítulo 38 Romina Poderosa: La suerte de Abelardo se agotará y la vida de Santiago no será la misma

No te pierdas ningún contenido de Romina Poderosa en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

Romina buscará justicia después de que la violencia acabe con sus ilusiones, sin embargo, terminará viviendo la vida de su hermana Laura mientras que apoyada por Calidoso y Santiago estará en busca de la verdad.